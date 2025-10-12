МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские дзюдоисты завоевали четыре золота на Кубке Европы в Испании

Россияне заняли второе место в медальном зачете.
Константин Денисов 2025-10-12 20:08:50
© Фото: Naoki Nishimura, AFLO, Globallookpress

Российские дзюдоисты завоевали четыре золотые медали на Кубке Европы в испанской Малаге. Всего в активе россиян восемь наград разного достоинства.

Победителями соревнований в своих весовых категориях стали Марина Воробьева (до 48 кг), Тимур Арбузов (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Элис Старцева (свыше 78 кг).

В категории до 57 кг у женщин серебро досталось Наталье Елкиной. Тройку призеров в своих категориях замкнули Рамазан Абдулаев (до 66 кг), Луна Герасимова (до 52 кг) и Юлия Семиколенова (до 48 кг).

Таким образом, по итогам выступлений, россияне заняли второе место в медальном зачете. Они уступили только сборной Турции, у которой столько же золотых и бронзовых медалей, но на две серебряных награды больше.

Напомним, что российские дзюдоисты принимают участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

#Спорт #в стране и мире #дзюдо #сборная России #Кубок Европы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 