Российские дзюдоисты завоевали четыре золота на Кубке Европы в Испании

Российские дзюдоисты завоевали четыре золотые медали на Кубке Европы в испанской Малаге. Всего в активе россиян восемь наград разного достоинства.

Победителями соревнований в своих весовых категориях стали Марина Воробьева (до 48 кг), Тимур Арбузов (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Элис Старцева (свыше 78 кг).

В категории до 57 кг у женщин серебро досталось Наталье Елкиной. Тройку призеров в своих категориях замкнули Рамазан Абдулаев (до 66 кг), Луна Герасимова (до 52 кг) и Юлия Семиколенова (до 48 кг).

Таким образом, по итогам выступлений, россияне заняли второе место в медальном зачете. Они уступили только сборной Турции, у которой столько же золотых и бронзовых медалей, но на две серебряных награды больше.

Напомним, что российские дзюдоисты принимают участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.