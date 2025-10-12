МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков напомнил о риске создания Украиной «грязной бомбы»

Киев добивается поставок ракет «Томагавк» от США.
Константин Денисов 2025-10-12 17:39:26
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что еще два года назад российские спецслужбы предупреждали о создании Киевом «грязной бомбы». Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Вспомните сообщения наших специальных служб полтора года, два года тому назад об имеющейся информации о том, что украинцы могут сделать некую грязную бомбу так называемую», - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о возможных поставках Киеву ракет «Томагавк» США. По его словам, западные военные эксперты также должны понимать последствия удара таким оружием, особенно, если оно будет с ядерной начинкой.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стоит воспринимать слова главы Белого дома Дональда Трампа о поставках «Томагавков» Украине всерьез.

#Томагавк #сша #Дональд Трамп #Александр Лукашенко #Дмитрий Песков
