Лукашенко призвал успокоиться на фоне слов Трампа о поставках Киеву «Томагавков»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа о поставках Украине ракет «Томагавк». Об этом сообщает «БелТа».

«Я думаю, что нам надо в этом плане успокоиться... у нашего друга Дональда определенная тактика ведения работы прежде всего по самым острым вопросам», - сказал Лукашенко.

Он призвал не воспринимать слова Трампа буквально и выразил уверенность в том, что до самих поставок дело в итоге не дойдет. Президент США, по мнению Лукашенко, действует согласно своей тактике - сначала допускает заявления пожестче, а затем смягчает позицию.

Ранее Трамп заявил, что почти принял решение по поводу поставок «Томагавков» Киеву. Однако он уточнил, что окончательно вопрос может быть решен только после того, как Киев даст гарантии, что использует оружие по назначению.

Президент России Владимир Путин, комментируя слова Трампа, заметил, что такой шаг нанесет ущерб отношениями Москвы и Вашингтона.