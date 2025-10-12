МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Выдающийся разработчик ядерных боеприпасов Бармаков умер в возрасте 93 лет

Печальную новость сообщили в «Росатоме».
Константин Денисов 2025-10-12 15:16:07
© Фото: ВНИИА им. Духова

Выдающийся разработчик боеприпасов Юрий Бармаков скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте автоматики имени Духова, входящем в состав корпорации «Росатом».

«Всероссийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова понес невосполнимую утрату - на 94-м году жизни скончался первый заместитель научного руководителя института... Юрий Николаевич Бармаков», - говорится в сообщении.

Ученый внес значительный вклад в развитие микроэлектроники и ядерных вооружений. Он становился лауреатом большого количества государственных наград: Ленинской премии и Госпремии СССР, звания Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, а также Героя Труда РФ.

Причина смерти не сообщается. Информация о дате и месте прощания Бармакова, а также его похорон отсутствует.

#в стране и мире #боеприпасы #Росатом #утрата #Герой Труда РФ
