МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лекорню заявил, что может снова уйти в отставку

Себастьян Лекорню прежде пробыл на посту премьера Франции 27 дней, но 10 октября снова занял кресло главы правительства.
Дарина Криц 2025-10-12 01:28:24
© Фото: Michtof, Keystone Press Agency, Globallookpress

Снова занявший пост премьер-министра Франции Себастьян Лекорню заявил, что может снова уйти в отставку. По его словам, это возможно в случае невыполнения условий. Такое предупреждение прозвучало во время общения с журналистами, том числе из La Tribune Dimanche.

«Я ушел в отставку в прошлый понедельник, потому что условия больше не выполнялись. Если условия больше не будут выполняться, я уйду. Я не буду делать что попало», - предупредил Лекорню.

Он также сообщил, что позвонивший ему Эмманюэот Макрон дал «карт-бланш», который следует понимать как описание пространства для маневра, предоставленное президентом.

Новости о возвращении Лекорню на пост премьера начали поступать в пятницу, 10 октября. Тогда Макрон позвонил ему и попросил вернуться в Матиньон. Как пишет издание, хотя он в конце концов ответил «да» главе государства, но сделал это с амбициозным намерением отныне делать все по-своему.

Прежде Politico писало, что отставка премьера может обернуться проблемой для Макрона.

#в стране и мире #Франция #Эмманюэль Макрон #предупреждение #уход в отставку #Себастьян Лекорню
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 