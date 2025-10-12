Снова занявший пост премьер-министра Франции Себастьян Лекорню заявил, что может снова уйти в отставку. По его словам, это возможно в случае невыполнения условий. Такое предупреждение прозвучало во время общения с журналистами, том числе из La Tribune Dimanche.

«Я ушел в отставку в прошлый понедельник, потому что условия больше не выполнялись. Если условия больше не будут выполняться, я уйду. Я не буду делать что попало», - предупредил Лекорню.

Он также сообщил, что позвонивший ему Эмманюэот Макрон дал «карт-бланш», который следует понимать как описание пространства для маневра, предоставленное президентом.

Новости о возвращении Лекорню на пост премьера начали поступать в пятницу, 10 октября. Тогда Макрон позвонил ему и попросил вернуться в Матиньон. Как пишет издание, хотя он в конце концов ответил «да» главе государства, но сделал это с амбициозным намерением отныне делать все по-своему.

Прежде Politico писало, что отставка премьера может обернуться проблемой для Макрона.