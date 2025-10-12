Суд арестовал главу Крымского района Кубани Сергея Леся

Октябрьский районный суд Краснодара арестовал главу Крымского района Кубани Сергея Леся. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе краевых судов.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении Леся меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 18 суток, т.е. до 29.11.2025», - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что арестованный обвиняется по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

По данным следствия, в первой четверти 2024 года Лесь заключал с договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях без проведения торгов. При этом цена была существенно ниже рыночной.

Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.