Ветеран СВО стал первым пациентом центра спортивной медицины ФМБА

В Центре спортивной медицины ФМБА применяют спортивные методы реабилитации, которые помогают встать на ноги даже после тяжелых ранений. Им могут воспользоваться наши герои, успешный опыт уже есть. Все это происходит благодаря фонду «Защитники Отечества».

«Раньше было трудно находиться на этом тренажере, спустя 3 недели результат на лицо. Держу баланс, прогрессируем», - сказал ветеран СВО Владислав Тараненко.

В 2022-ом году Тараненко получил тяжелое минно-взрывное, осколочное и пулевое ранение, из-за чего лишился ноги, а вторая с перебитым голеностопом не давала спокойно ходить. В первое время он передвигался на инвалидной коляске, затем на костылях. Потихоньку, с трудом, вставал на ноги. Всего за три недели занятий в центре спортивной медицины и реабилитации ветеран СВО чувствует сильное изменение в передвижении.

«Не надо себя жалеть, надо заниматься спортом, там нет тяжелых нагрузок. Это наоборот, ты развиваешься физически и морально», - сказал он.

Такой настрой помогает ветерану эффективнее проходить курсы реабилитации. А восстановиться наши врачи помогут даже после самых тяжелых травм.

«Мы обращали внимание на восстановление подвижных суставов правой конечности, восстановление мягких тканей, ну и конечно, не забывали о теле и душе: с ним работали психологи», - сообщил руководитель Центра спортивной медицины и реабилитации ГНЦ ФМБЦ им.А.И. Бурназяна Алексей Хан.

К каждому пациенту в центре спортивной медицины нужен индивидуальный подход. Современное оборудование и команда специалистов помогают адаптироваться к нагрузкам и улучшать спортивные показатели.



Сейчас Тараненко занимается на уникальном роботизированном тренажере биомеханики. Он работает с собственным весом человека и дозированным усилием. Учитывается давление на конечность, и главное что мышца работает с максимальной нагрузкой на протяжении всего упражнения.

Благодаря помощи фонду «Защитники Отечества» Тараненко стал первым пациентом центра. Программу планируют продолжать, чтобы реабилитацию могли пройти и другие бойцы.

«Вовлечение занятий адаптивной физической культурой в спорт уже показало себя одним из самых эффективных технологий реабилитации возвращения в мирную жизнь. В этом учреждении выписывается наш герой, эту практику мы будем продолжать, поэтому, можно сказать, мы открыли двери для наших участников СВО», - сказал зампред фонда «Защитники Отечества» Сергей Вылегжанин.

Для того, чтобы попасть в центр спортивной медицины, квоты и очереди не нужны. Ветеранов сопровождают филиалы фонда в каждом регионе: помогают подать документы, проводят медицинскую консультацию, после чего принимают решение о дальнейшей реабилитации.