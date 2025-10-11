МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Свыше 20 000 человек подписались на канал «Звезды» в Max

Подписаться на каналы и в других соцсетях можно прямо по ссылке.
Глеб Владовский 2025-10-11 09:08:58
© Фото: Alexandra Pogiba news.ru Globallookpress

Канал ТРК «Звезда» в мессенджере Max перешел отметку в 20 000 подписчиков. Подписаться можно тут, чтобы ничего не пропустить и быть в курсе всех новостей и событий в России и мире.

У «Звезды» также есть официальные страницы в VK, Одноклассниках и Telegram. Кроме того, читать наши новости можно и в Яндекс.Дзен.

Бета-версия отечественной цифровой платформы Мах была запущена VK в марте 2025 года. Благодаря ей, пользователи могут общаться, совершать звонки и отправлять файлы и голосовые сообщения.

#соцсети #подписчики #трк звезда #Мессенджер MAX
