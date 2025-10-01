Капризов стал самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ

Российский форвард Кирилл Капризов подписал контракт на рекордную сумму для НХЛ. Тем самым он обошел Александра Овечкина, который до него был владельцем самого крупного контракта в истории лиги. Об этом объявил хоккейный клуб «Миннесота Уайлд».

Утверждается, что контракт с Капризовым заключили на восемь лет. Среднегодовой оклад составит $17 млн, а общая сумма соглашения - $136 млн. Начиная с сезона 2026/27, когда новый контракт будет в силе, российский форвард станет самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ.

Пресс-служба НХЛ ранее опубликовала список лучших игроков за последние 25 лет. В эту команду попали спортсмены, дебютировавшие в лиге после 1 января 2000 года. В их число входят Александр Овечкин, Павел Дацюк, Никита Кучеров и Евгений Малкин.