МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Капризов стал самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ

Среднегодовой оклад Капризова составит $17 млн, а общая сумма соглашения - $136 млн.
Дарья Ситникова 2025-10-01 19:34:31
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Российский форвард Кирилл Капризов подписал контракт на рекордную сумму для НХЛ. Тем самым он обошел Александра Овечкина, который до него был владельцем самого крупного контракта в истории лиги. Об этом объявил хоккейный клуб «Миннесота Уайлд».

Утверждается, что контракт с Капризовым заключили на восемь лет. Среднегодовой оклад составит $17 млн, а общая сумма соглашения - $136 млн. Начиная с сезона 2026/27, когда новый контракт будет в силе, российский форвард станет самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ.

Пресс-служба НХЛ ранее опубликовала список лучших игроков за последние 25 лет. В эту команду попали спортсмены, дебютировавшие в лиге после 1 января 2000 года. В их число входят Александр Овечкин, Павел Дацюк, Никита Кучеров и Евгений Малкин.

#НХЛ #контракт #рекорд #кирилл капризов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 