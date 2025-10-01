МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В придорожном кафе в Дагестане прогремел взрыв

В кафе выбило стену и двери, внутри здания царит полный хаос.
Виктория Бокий 2025-10-01 19:46:56
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

В придорожном кафе в селе Стальское в Дагестане произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает МЧС России по региону.

«По системе 112 поступило сообщение о том, что в населенном пункте Стальское Кизилюртовского района в помещении придорожного кафе произошел взрыв бытового газа», - говорится в сообщении.

На кадрах, опубликованных ведомством, можно увидеть последствия взрыва. В кафе выбило стену и двери, внутри здания царит полный хаос. Отмечается, что последующего горения не последовало.

Известно о четырех пострадавших, которые сейчас находятся в больнице Кизилюрта. Их состояние средней степени тяжести.

#взрыв #Дагестан #кафе #Взрыв газа #МЧС России
