Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Австралии

Три человека стали жертвами крушения самолета в австралийском Новом Южном Уэльсе. Трагедия произошла около озера Иллаварра в аэропорту Шеллхарбор.

«Сотрудникам полицейского округа Лейк-Иллаварра сообщили, что легкомоторный самолет разбился вскоре после взлета. Подтверждена гибель трех человек», - сообщает местное СМИ Australian Broadcasting Corporation.

По уточненным данным, воздушное судно ударилось о землю и загорелось. На место ЧП прибыла пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса и потушила пламя. Инцидент произошел около 10 утра в субботу, 11 октября.