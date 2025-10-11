МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Австралии

Самолет потерпел крушение в аэропорту Шеллхарбор в 20 километрах к югу от Вуллонгонга.
Дарина Криц 2025-10-11 05:28:44
© Фото: Ian Kucerak, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Три человека стали жертвами крушения самолета в австралийском Новом Южном Уэльсе. Трагедия произошла около озера Иллаварра в аэропорту Шеллхарбор.

«Сотрудникам полицейского округа Лейк-Иллаварра сообщили, что легкомоторный самолет разбился вскоре после взлета. Подтверждена гибель трех человек», - сообщает местное СМИ Australian Broadcasting Corporation.

По уточненным данным, воздушное судно ударилось о землю и загорелось. На место ЧП прибыла пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса и потушила пламя. Инцидент произошел около 10 утра в субботу, 11 октября.

#в стране и мире #ЧП #австралия #Крушение самолета #погибли люди
