США пригрозили санкциями странам, поддержавшим углеродный налог на море

Белый дом предупредил о возможных санкциях против государств-членов ООН, которые проголосуют за инициативу Международной морской организации (ИМО) по сокращению выбросов CO2 в судоходстве. Об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря Марко Рубио, министра энергетики Криса Райта и министра транспорта Шона Даффи, опубликованном 10 октября пресс-службой Госдепартамента США.

Согласно документу, предложенный ИМО «Net-Zero Framework» представляет собой глобальный углеродный налог, который повысит расходы для американских граждан, энергокомпаний, судовладельцев и туристов, а также создаст риски для мировой экономики. Инициатива, намеченная к голосованию на следующей неделе, направлена на регулирование 80% мировой торговли и снижение почти 3% глобальных парниковых газов, но Вашингтон отвергает ее как «несанкционированный режим штрафов».

В заявлении подчеркивается, что США «категорически отвергают» план и не потерпят мер, увеличивающих затраты для своих граждан. В качестве ответных действий рассматриваются блокировка судов под флагами поддержавших стран в американских портах, визовые ограничения и сборы, а также санкции против чиновников, продвигающих «активистские климатические политики».

Эксперты отмечают, что такая позиция может сорвать глобальные усилия по декарбонизации судоходства, особенно на фоне опасений нефтяных танкеров по поводу роста цен на топливо. ИМО ранее согласовала черновик стратегии по снижению интенсивности выбросов на 40% к 2030 году, но теперь сталкивается с риском раскола из-за отказа США.