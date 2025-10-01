МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин обсудил с членами Совбеза РФ информационную безопасность

Оперативное совещание Совета безопасности Российской Федерации проходило в режиме видеоконференции.
Сергей Дьячкин 2025-10-01 14:27:58
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Оперативное совещание Совбеза РФ прошло в формате видеоконференции с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Указано, что в оперативном совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

С докладом выступил приглашенный на встречу зампред правительства РФ Виталий Савельев. Президент анонсировал, что на повестке вопросы, связанные с повышением информационной безопасности. Кроме того, обсуждались отдельные аспекты этой проблемы.

«Пожалуйста, давайте начнем работать», - начал совещание Путин.

Ранее сообщалось, как президент России и постоянные члены Совбеза РФ обсуждали, что стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать. Глава государства в ходе совещания с постоянными членами СБ объяснил это совокупным воздействием целого ряда факторов негативного характера.

#Владимир Путин #Дмитрий Медведев #михаил мишустин #Вячеслав Володин #информационная безопасность #Андрей Белоусов #совет безопасности рф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 