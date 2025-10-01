Путин обсудил с членами Совбеза РФ информационную безопасность

Оперативное совещание Совбеза РФ прошло в формате видеоконференции с участием президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Указано, что в оперативном совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

С докладом выступил приглашенный на встречу зампред правительства РФ Виталий Савельев. Президент анонсировал, что на повестке вопросы, связанные с повышением информационной безопасности. Кроме того, обсуждались отдельные аспекты этой проблемы.

«Пожалуйста, давайте начнем работать», - начал совещание Путин.

Ранее сообщалось, как президент России и постоянные члены Совбеза РФ обсуждали, что стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать. Глава государства в ходе совещания с постоянными членами СБ объяснил это совокупным воздействием целого ряда факторов негативного характера.