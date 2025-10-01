МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минпромторг перечислил авто, которые можно использовать в такси

В список попали различные модели Lada, УАЗ, Soller, Evolute, Voyah и «Москвича».
Сергей Дьячкин 2025-10-01 13:55:19
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации опубликовало список автомобилей, которые можно использовать в такси, на своей странице в соцсетях.

«Публикуем первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси», - сказано в записи.

В сообщении Минпромторга уточняется, что под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от шести российских брендов.

В список попали модели Lada (включая такие модификации, как Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel), УАЗ («Патриот» и «Хантер»). Присутствует модель Sollers - SP7. Также упомянуты Evolute (модификации I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE), Voyah (Free, Dream, Passion). «Москвич» представлен в четырех модификациях - 3, 3е, 6, 8.

Список будет обновляться по мере появления на рынке новых российских моделей и брендов, чье производство локализовано в Российской Федерации.

В мае президент России Владимир Путин подписал закон о локализации машин такси. Балльная система оценки автопрома действует с 2019 года. Для допуска к госзакупкам необходимо набрать определенное количество баллов. Подразумевается высокая доля отечественных комплектующих и сборка в России.

Для того чтобы включить автомобиль в региональный реестр легковых такси, необходимо выполнить одно из требований.  Первое требование - совокупное количество баллов локализации должно соответствовать количеству баллов, которое установлено правительством для госзакупок. Другое требование - автомобиль должен быть произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Для некоторых регионов были сделаны исключения. Так, в субъектах, входящих в состав Сибирского федерального округа, и для Калининградской области требования к такси не будут применяться до 1 марта 2028 года. А в субъектах, входящих в Дальневосточный федеральный округ - до 1 марта 2030 года.

Перечень сведений для внесения автомобиля в региональный реестр такси должен включать марку, модель, год выпуска, государственный регистрационный номер и идентификационный номер транспортного средства. В случае отсутствия последнего - номер его основного компонента.

Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года. Если автомобиль будет внесен в региональный реестр до этой даты, требования к нему применяться не будут.

#в стране и мире #Автомобили #автопром #Владимир Путин #Минпромторг РФ #такси #локализация #госзакупки
