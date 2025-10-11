Школа и детсад повреждены обломками сбитого БПЛА в Волгограде

При нападении украинского беспилотника на Волгоград повреждена крыша и выбиты окна в трех жилых домах на улице 50 лет Октября, а также в школе и детском саду. Вражеский БПЛА удалось сбить, но его осколки нанесли урон инфраструктуре города и жителям.

Также ранен пожилой мужчина, его посекло осколками разбитого оконного стекла. Пенсионеру уже оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Кроме того, частично пострадало здание котельной в Котовском районе. Загорелась территория топливно-энергетического комплекса, там с огнем борются пожарные службы. О последствиях прилета украинского дрона сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его цитирует 360.ru.