Не менее 24 человек погибли из-за проливных дождей в Мексике

Уровень воды в городе и муниципалитете Поса-Рика превысил семь метров, дома и объекты инфраструктуры оказались под водой.
Дарина Криц 2025-10-11 02:51:09
© Фото: ClimateRe50366, Х © Видео: ClimateRe50366, X

Дожди, которые обрушились на Мексику, унесли жизни как минимум 24 человек. Ливни вызвали подъем уровня воды в реках и дальнейшее затопление населенных пунктов.

«В эту пятницу, 10 октября 2025 года, Поса-Рика, штат Веракрус, проснулся под водой из-за выхода реки Касонес из берегов. Пострадали десятки семей», - сообщил телеканал N+.

Например, в городе Поса-Рика-де-Идальго уровень воды в реке поднялся выше семи метров. Затоплена инфраструктура - предприятия и дороги, также и дома жителей, автомобили смыло водой.

Ливни вызвали сход оползней и повреждения тысяч домов. Отключена электроэнергия. Из берегов вышли реки в штатах Идальго и Веракрус. На фоне трагедии появились случаи мародертсва. Так, в штате Веракрус в магазинах начались грабежи. Камеры засняли момент, как жители украли велосипеды во время стихийного бедствия.

#в стране и мире #мексика #ливни #Наводнения #разлив реки #проливные дожди #погибли люди
