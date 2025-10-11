МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Три человека пострадали во время стрельбы на рынке в немецком Гисене

Стрелка удалось задержать, ведется расследование инцидента.
Дарина Криц 2025-10-11 23:21:24
© Фото: unumihaii, Х

В Германии в субботу днем злоумышленник открыл огонь по находившимся на рынке людям. Как минимум три человека получили ранения. Инцидент произошел в центральной части страны в федеральной земле Гессен городе Гисен.

Раненые люди отправлены в больницу, их состояние оценивают как не критическое. Стрелка удалось задержать. Издание DW пишет, что ЧП произошло в букмекерской конторе в 15.10 по местному времени.

«Стрельба произошла в букмекерской конторе на рыночной площади в Гиссене. Позже государственная телерадиокомпания сообщила, что преступник был арестован после информации о том, что нападавший находится в бегах», - говорится в опубликованной статье.

Полиция оцепила рыночную площадь. Ведется расследование, изучаются мотивы стрелявшего. Власти не рассматривают версию теракта.

#в стране и мире #стрельба #Германия #ЧП #раненые #Гисен
