Три человека пострадали во время стрельбы на рынке в немецком Гисене

В Германии в субботу днем злоумышленник открыл огонь по находившимся на рынке людям. Как минимум три человека получили ранения. Инцидент произошел в центральной части страны в федеральной земле Гессен городе Гисен.

Раненые люди отправлены в больницу, их состояние оценивают как не критическое. Стрелка удалось задержать. Издание DW пишет, что ЧП произошло в букмекерской конторе в 15.10 по местному времени.

«Стрельба произошла в букмекерской конторе на рыночной площади в Гиссене. Позже государственная телерадиокомпания сообщила, что преступник был арестован после информации о том, что нападавший находится в бегах», - говорится в опубликованной статье.

Полиция оцепила рыночную площадь. Ведется расследование, изучаются мотивы стрелявшего. Власти не рассматривают версию теракта.