Обладательница «Оскара» Дайан Китон скончалась в возрасте 79 лет

Причина смерти актрисы не сообщается.
Константин Денисов 2025-10-11 22:40:26
© Фото: Photo Image Press, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американская актриса Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщает журнал People.

«Умерла Дайан Китон. Ей было 79», - говорится в публикации.

Причина смерти актрисы не сообщается. Родственники Китон отказались от комментариев, подтвердив смерть актрисы.

Китон обрела популярность в 1970-х после выхода на экраны фильма «Крестный отец», в котором она сыграла невестку Дона Корлеоне Кэй Адамс. За съемки в картине «Энни Холл» она получила «Оскар» за лучшую женскую роль.

Китон была известна по сотрудничеству с режиссером Вуди Алленом. Кроме «Оскара», она дважды становилась лауреатом премии «Золотой глобус».

#Голливуд #Крестный отец #Актеры #утрата #Вуди Аллен
