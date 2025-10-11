Обладательница «Оскара» Дайан Китон скончалась в возрасте 79 лет

Американская актриса Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщает журнал People.

«Умерла Дайан Китон. Ей было 79», - говорится в публикации.

Причина смерти актрисы не сообщается. Родственники Китон отказались от комментариев, подтвердив смерть актрисы.

Китон обрела популярность в 1970-х после выхода на экраны фильма «Крестный отец», в котором она сыграла невестку Дона Корлеоне Кэй Адамс. За съемки в картине «Энни Холл» она получила «Оскар» за лучшую женскую роль.

Китон была известна по сотрудничеству с режиссером Вуди Алленом. Кроме «Оскара», она дважды становилась лауреатом премии «Золотой глобус».