На Урале 12 учащихся лицея госпитализировали из-за проблем с дыханием

Дети были оперативно госпитализированы в больницу, где им оказали всю необходимую помощь, сейчас их здоровью ничего не угрожает.
Ян Брацкий 2025-10-01 12:23:29
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

С признаками отравления оказались в больнице 12 пятиклассников одного из лицеев Екатеринбурга. Детям стало плохо в раздевалке, незадолго до урока физкультуры. В пресс-службе региональной прокуратуры подтвердили инцидент с детьми и назначили по данному факту проверку.

«12 учащихся 5-го класса почувствовали признаки недомогания, в том числе в виде затрудненного дыхания, пожаловались на свое состояние здоровья», - говорится в сообщении.

Вызванные на место медики осмотрели учеников и приняли решение об их госпитализации. Сообщается, что к этому часу все они чувствуют себя удовлетворительно. Проверку по факту случившегося начал Следственный комитет.

Официальных данных о возможной причине отравления детей нет, но некоторые СМИ пишут, что один из пятиклассников принес на урок порошковый протеин и случайно просыпал его в раздевалке. Лицеисты могли надышаться его пылью, что и вызвало проблемы с дыханием. По другой версии, учащиеся могли отравиться сыпучим энергетиком или вследствие распыления неизвестного вещества.

