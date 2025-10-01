На Урале 12 учащихся лицея госпитализировали из-за проблем с дыханием

С признаками отравления оказались в больнице 12 пятиклассников одного из лицеев Екатеринбурга. Детям стало плохо в раздевалке, незадолго до урока физкультуры. В пресс-службе региональной прокуратуры подтвердили инцидент с детьми и назначили по данному факту проверку.

«12 учащихся 5-го класса почувствовали признаки недомогания, в том числе в виде затрудненного дыхания, пожаловались на свое состояние здоровья», - говорится в сообщении.

Вызванные на место медики осмотрели учеников и приняли решение об их госпитализации. Сообщается, что к этому часу все они чувствуют себя удовлетворительно. Проверку по факту случившегося начал Следственный комитет.

Официальных данных о возможной причине отравления детей нет, но некоторые СМИ пишут, что один из пятиклассников принес на урок порошковый протеин и случайно просыпал его в раздевалке. Лицеисты могли надышаться его пылью, что и вызвало проблемы с дыханием. По другой версии, учащиеся могли отравиться сыпучим энергетиком или вследствие распыления неизвестного вещества.