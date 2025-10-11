Бесценные реликвии Будды доставили из Индии в Россию

Бесценные реликвии основателя буддизма - Будды Шакьямуни из индийского Капилавасту доставили в Россию. Об этом сообщает Life.
Увидеть их можно будет в Калмыкии с 12 по 18 октября в стенах «Золотой обители Будды Шакьямуни». Там же желающие смогут получить благословение.
«С почетным визитом в город прибыла делегация из Республики Индия, возглавляемая заместителем главного министра штата Уттар-Прадеш Кешавом Прасадом Маурьей», - говорится в пресс-службе правительства Калмыкии.
Калмыкия была выбрана не случайно - именно этот регион России богат буддийским традициями. Реликвии Будды обладают большой духовной ценностью для почитателей этой религии.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»