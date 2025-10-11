МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бесценные реликвии Будды доставили из Индии в Россию

Увидеть исторические артефакты можно будет в Калмыкии.
Константин Денисов 2025-10-11 21:24:36
© Фото: governmentkalmykia08, Telegram

Бесценные реликвии основателя буддизма - Будды Шакьямуни из индийского Капилавасту доставили в Россию. Об этом сообщает Life.

Увидеть их можно будет в Калмыкии с 12 по 18 октября в стенах «Золотой обители Будды Шакьямуни». Там же желающие смогут получить благословение.

«С почетным визитом в город прибыла делегация из Республики Индия, возглавляемая заместителем главного министра штата Уттар-Прадеш Кешавом Прасадом Маурьей», - говорится в пресс-службе правительства Калмыкии.

Калмыкия была выбрана не случайно - именно этот регион России богат буддийским традициями. Реликвии Будды обладают большой духовной ценностью для почитателей этой религии.

#Россия #в стране и мире #Индия #артефакты #Калмыкия #Будда
