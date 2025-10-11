В Москве прошел Всероссийский детский конкурс «Профессия - Родину защищать»

11 октября в Центральном Доме Российской Армии состоялся гала-концерт и церемония награждения финалистов первого Всероссийского детского творческого конкурса «Профессия - Родину защищать» в номинации «Вокальное мастерство».

Юные артисты со всей России в возрасте от восьми до 16 лет два дня напряж-нно состязались за почетные награды на сцене Центрального Дома Российской Армии. Участники конкурса демонстрировали свое мастерство как в сольных выступлениях, так и в составе дуэтов и ансамблей, даря зрителям яркие музыкальные номера. В их исполнении прозвучали композиции различных жанров, объединённые общей военно-патриотической тематикой.

Жюри конкурса, в состав которого вошли деятели культуры и искусства, по итогам творческого состязания назвали имена победителей и призеров, которым в ходе церемонии награждения вручили заслуженные награды.

Лучшими в номинациях и возрастных категориях признаны: Татьяна Бабкина из Домодедово, Андрей Палаев из Иваново, вокальные ансамбли «Соло-в-ушки» и «Аллегро» из Москвы, образцовый коллектив - театр детской песни «Летний дождь», представляющий город Великие Луки. Обладателем главного приза стал московский ансамбль «Юные патриоты».

«Мы являемся продолжателями традиций академического Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Наш ансамбль с историей, така как мы начинали свое творчество именно в стенах этого ансамбля в 2007 году», - рассказала художественный руководитель ансамбля «Юные Патриоты» Нина Путилина. «Как только я услышала эту песню нам поставили ее в исполнении ансамбля Александрова. Энергетически мощнейшая песня, которая действительно передает всю мощь вот этой Сталинградской битвы, которая была настолько решающей. Сколько Нина Анатольевна рассказывала сама нам про эту битву и пыталась нам образным мышлением показать насколько сильно нужно это исполнять», - поделилась своими эмоциями участница ансамбля Мария Левченко.

Всероссийский детский творческий конкурс «Профессия - Родину защищать» проводится Министерством обороны Российской Федерации с целью развития детского и юношеского творчества и активизации творческого потенциала подрастающего поколения. Он включает в себя три направления «Вокальное мастерство», «Военная вышивка» и «Изобразительное искусство». Принять участие в нём могут все желающие в возрасте до 18 лет. В этом году творческое состязание было посвящено Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.