МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шеф Пентагона приказал военным брить бороды и лечить ожирение

Американских военнослужащих могут отправить в отставку, если они не похудеют до нормы.
Екатерина Пономарева 2025-10-01 02:29:49
© Фото: Dominique A. Pineiro, Global Look Press

Глава Пентагона приказал военнослужащим США брить бороды и лечить ожирение. Об этом сообщается в опубликованных приказах министра обороны США Пита Хегсета.

«Все служащие должны держать лицо чисто выбритым», - говорится в приказе.

Хегсет уточнил, что усы солдат должны быть аккуратно пострижены. Нельзя выходить за пределы уголков рта или противогаза. Лицо военного США от ушей должно быть чистым от растительности.

Также американские военнослужащие должны следить за своим весом. Если он будет превышать норму, то солдата отправят на специальные программы лечения. Если это не даст результатов, то будут применены административные меры вплоть до отставки, подчеркнул министр.

#Пентагон #военные #усы #хегсет #бороды
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 