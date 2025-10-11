МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Три человека погибли при столкновении катера с кораблем в Иркутской области

Еще один пассажир получил травмы и один пропал без вести.
Константин Денисов 2025-10-11 17:46:08
© Фото: irk38mchs, Telegram

Три человека погибли в результате столкновения двух судов на реке Ангара в Иркутской области. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

«Сегодня в 20:10 (по местному времени) поступила информация о столкновении скоростного катера «FR25» с кораблем «Ярославец» в районе поселка Листвянка в Иркутском округе», - говорится в сообщении.

В катере находились пять человек. Трое из них погибли, один получил различные травмы и еще один пропал без вести.

Из десяти пассажиров второго судна никто не пострадал. На месте трудятся 16 спасателей, которые пытаются обнаружить пропавшего.

#в стране и мире #МЧС РФ #Иркутская область #происшествие #спасатели #катер #пострадавшие #судно
