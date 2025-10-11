Штурмовики группировки «Центр» приступили к зачистке улиц в южных кварталах Красноармейска. Одновременно наши подразделения продолжают его охват - с северной стороны боевиков выбивают из города Родинское. Киев пытается перебросить резервы - личный, состав, технику, боеприпасы, но пути подвоза обстреливаются нашей артиллерий и контролируются операторами дронов. Работа идет активная. Одновременно группировка «Центр» теснит противника Днепропетровской области.

С огневой позиции в ДНР пакет «Града» отправляется в Днепропетровскую область. Артиллеристы-реактивщики 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили крупный опорный пункт противника, поддерживая продвижение штурмовых подразделений и расширяя буферную зону в соседнем с народной республикой регионе. Воздушная разведка боевиков по ночам тоже не дремлет. Реактивщики постоянно меняют позиции нанося удары то по переднему краю то в глубину вражеской обороны.

«С одних работать опасно. Отслеживает враг, ответка прилетит. Огневых не меньше 10. Ездим по разным, зависит от характера цели», - пояснил командир боевой машины Станислав Назаров.

Если «Гард» накрывает площадями, то операторы FPV-дронов наносят точечные удары, порой даже по одному солдату ВСУ. Так, дроноводы той же центральной группировки срывают ротации украинских формирований на Красноармейском направлении. Маршруты подвоза, скопления личного состава, вражеская бронетехника выявляются и уничтожаются в круглосуточном режиме.

Тяжелые дроны слишком заметны. Раньше работали по ночам, теперь и дневная «Баба Яга» не редкость. Очевидно, враг уже без разбора бросает в бой все, что имеет. Дрон с мощными боеприпасами на борту представляет серьезную угрозу.

Подразделения 150-й дивизии южного военного округа действуют в интересах группировки «Центр» под Красноармейском. От выявления до уничтожения не больше минуты. Необходимо только выбрать средство поражения. Зависит от цели - где тяжелая артиллерия, а где хватает сброса с дрона.

Слаженная работа наших подразделений обеспечивает блокаду украинских формирований в красноармейско-мирноградской агломерации, ежедневно истощая силы противника.

Штурмовые группы приступили к зачистке городских улиц и берут под контроль все новые южные и юго-восточные кварталы Красноармейска.