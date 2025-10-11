МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Финляндии футболиста арестовали после матча, в котором он забил семь голов

Игрока обвинили в организации договорных матчей.
Константин Денисов 2025-10-11 16:21:29
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В Финляндии футболиста и по совместительству главного тренера клуба пятого дивизиона чемпионата страны «Финнкурд». Об этом сообщает Corriere della Sera.

В минувшие выходные «Финнкурд» проводил встречу национального первенства, в которой одержал разгромную победу со счетом 8:1. Семь мячей забил форвард команды и по совместительству ее главный тренер Джонатан Геррейро.

После матча Геррейро задержали полицейские. Позже футболиста арестовали.

Выяснилось, что Геррейро обвиняется в организации договорных матчей. О том, какое именно наказание грозит игроку и наставнику одновременно, пока не сообщается.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #Финляндия #полиция #Задержание #арест
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 