В Финляндии футболиста арестовали после матча, в котором он забил семь голов

В Финляндии футболиста и по совместительству главного тренера клуба пятого дивизиона чемпионата страны «Финнкурд». Об этом сообщает Corriere della Sera.

В минувшие выходные «Финнкурд» проводил встречу национального первенства, в которой одержал разгромную победу со счетом 8:1. Семь мячей забил форвард команды и по совместительству ее главный тренер Джонатан Геррейро.

После матча Геррейро задержали полицейские. Позже футболиста арестовали.

Выяснилось, что Геррейро обвиняется в организации договорных матчей. О том, какое именно наказание грозит игроку и наставнику одновременно, пока не сообщается.