МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Для российских школ разработают специальную систему ИИ

Но глава Минпросвещения РФ считает, что искусственный интеллект никогда не заменит живого общения с учителем.
Сергей Дьячкин 2025-10-01 11:58:06
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Министерство просвещения Российской Федерации планирует разработать отечественную систему искусственного интеллекта для школ. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на прямой линии во время Форума классных руководителей.

«Мы сегодня очень аккуратно смотрим, для того чтобы в том числе создать отечественную систему искусственного интеллекта», - поделился министр.

Кравцов добавил, что такая система могла бы помочь как учителям, так и школьникам. Тем не менее глава Минпросвещения РФ считает, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить живого общения с педагогом.

Ранее Кравцов допустил повышение заработной платы учителей по всей стране. Он рассказал, что Минпросвещения и Минтруд следят за тем, чтобы средний уровень зарплаты учителей был не ниже средней зарплаты по регионам.

#в стране и мире #образование #искусственный интеллект #обучение #Школы #учителя #Сергей Кравцов #Минпросвещения РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 