Для российских школ разработают специальную систему ИИ

Министерство просвещения Российской Федерации планирует разработать отечественную систему искусственного интеллекта для школ. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на прямой линии во время Форума классных руководителей.

«Мы сегодня очень аккуратно смотрим, для того чтобы в том числе создать отечественную систему искусственного интеллекта», - поделился министр.

Кравцов добавил, что такая система могла бы помочь как учителям, так и школьникам. Тем не менее глава Минпросвещения РФ считает, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить живого общения с педагогом.

Ранее Кравцов допустил повышение заработной платы учителей по всей стране. Он рассказал, что Минпросвещения и Минтруд следят за тем, чтобы средний уровень зарплаты учителей был не ниже средней зарплаты по регионам.