В Белоруссии начали третью за год проверку войск на боеготовность

В Белоруссии начали проверку войск на боеготовность. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

«В рамках проверки боевой готовности по поручению Главнокомандующего Вооруженными Силами - Президента Республики Беларусь проводится комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с целью проверки», - говорится в сообщении.

Ряд войск осуществляют передислокацию, проведение различных военно-тактических мероприятий на месте базирования, а также приводят комплексы вооружений в полную боевую готовность. Контроль за проверкой проводит министр безопасности Белоруссии.

Эта проверка является уже третьей в 2025 году. Предыдущие проводились в феврале и марте. Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил о необходимости выжить в условиях передела мира.