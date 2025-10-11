МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Столтенберг заявил, что Байден называл Зеленского «занозой в заднице»

Бывший президент США нелестно отозвался о главе киевского режима во время саммита НАТО в Вильнюсе.
Глеб Владовский 2025-10-11 14:31:27
© Фото: Dominika Zarzycka Keystone Press Agency

Бывший президент США Джо Байден называл украинского лидера «занозой в заднице». Об этом написал в своих мемуарах экс-глава НАТО Йенс Столтенберг.

По словам бывшего генсека, это произошло во время проходившего в Вильнюсе саммита НАТО. Тогда решался вопрос об итоговой декларации саммита. Он вспоминал, что Вашингтон был недоволен восприятиями тезисов о поддержке Украины в этом документе.

«Байден сидел рядом со мной за большим столом. Он наклонился ко мне и сказал: "Как мы говорим в Америке, он (Зеленский - Прим. ред.) - заноза в заднице"», - говорится в книге.

В своих воспоминаниях Столтенберг также написал, что глава МИД РФ Сергей Лавров представляет из себя «особое сочетание элегантного дипломата и грубияна» и человека, способного выдержать любые физические испытания. Вспоминая встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, экс-глава НАТО отозвался о нем как о «трудолюбивом, рациональном и целеустремленном человеке».

Напомним, осенью 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. В свою очередь в Москве заявили, что для прекращения огня и начала переговоров Киев должен отказаться от присоединения к блоку.

