Украинский криптоблогер Костя Кудо покончил собой на фоне краха рынка

Тело бизнесмена обнаружили в салоне его автомобиля.
Глеб Владовский 2025-10-11 14:00:06
© Фото: Kostya_Kudo, Telegram

Украинский криптоблогер Константин Ганич, известный как Костя Кудо, покончил собой. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на киевскую полицию.

Тело 32-летнего бизнесмена обнаружили в салоне его автомобиля, припаркованном на Оболони. Там же обнаружили зарегистрированное на его имя огнестрельное оружие.

«Предварительно было установлено, что умерший является предпринимателем и блогером, деятельность которого была связана с криптовалютой», - сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что, ранее блогер жаловался на депрессию и финансовые проблемы, а своим близким рассылал предсмертное послание. А 11 числа президент США Дональд Трамп заявил о введении 100% пошлин на товары из Китая, чем обрушил криптовалютный рынок.

При этом издание «Страна» утверждает, что Ганич незадолго до смерти сталкивался с давлением украинских силовиков, они вымогали долю с дохода от криптоопераций.

Возбуждено уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой «самоубийство».

Кудо являлся создателем и главой образовательной платформы, а также руководил «Ассоциацией трейдеров Украины».

#Украина #Киев #криптовалюта #полиция #блогер
