Юная москвичка спалила квартиру, вскрывая сейф по указке аферистов

В Москве несовершеннолетняя попыталась вскрыть болгаркой сейф в родительской квартире, в результате вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Возгорание произошло, когда 16-летняя девочка по указанию телефонных мошенников вскрывала болгаркой родительский сейф. Незадолго до этого девочке позвонил неизвестный, сообщил, что ей пришла посылка и нужно сообщить код из смс, что она и сделала», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что какое-то время спустя аферисты, выдав себя за правоохранителей, заявили, что привлекут ее родителей к уголовной ответственности, если та не будет выполнять их указания. После того, как она обнаружила деньги и закрытый сейф, ей поручили вскрыть его с помощью болгарки, что она и попыталась сделать. В результате произошло возгорание.

В прокуратуре уточнили, что девочку госпитализировали, ей оказывают всю необходимую помощь. В настоящее время ведется работа по выяснению всех обстоятельств мошенничества.