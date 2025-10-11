Эстония перекрыла дорогу, проходящую через «Саатсеский сапог» в Псковской области

Эстонские власти решили временно закрыть участок дороги, проходящей через так называемый «Саатсеский сапог» в Псковской области на территории России. Недоступен для проезда будет участок маршрута Вярска-Саатсе, сообщает ERR.

По данным Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, причиной стал «рост числа патрулей и перемещений на участках, через которые проходит дорога».

«Саатсеский сапог» - это участок земли площадью 115 гектаров в Псковской области, вдающийся в территорию Эстонии. Участок имеет форму сапога и располагается в районе деревни Саатсе. Эстонская дорога пересекает участок дважды. По ней разрешено движение автомобилей, но запрещены остановка, выход из машины и прогулки пешком.

Эстонское правительство ранее инициировало строительство объезда, чтобы исключить пересечение российской территории. Ожидается, что новый участок дороги будет введен в эксплуатацию к 2028 году. При этом жители близлежащих деревень считают маршрут через «сапог» удобным путем, альтернативная дорога будет предполагать значительное увеличение расстояния между пунктами назначения.