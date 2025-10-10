МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
От «Бега Леонардо» до «Приданого»: в Москве открылась выставка «Игра» скульптора Сережина

Лауреат премии Третьяковской галереи представил новую персональную выставку.
Игнат Далакян Анна Полякова 2025-10-10 10:07:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Искусство скульптуры как захватывающую игру представил в Москве Сергей Сережин. Лауреат премии Третьяковской галереи открыл новую персональную выставку.

Слегка нахмуренные брови, розовый румянец, аккуратно уложенные золотистые локоны. Совсем юная девочка - главная героиня композиции «Приданое». Автор посвятил ее дочери.

«Мы показываем ее сейчас маленькой, но мы представляем, что это ее сундук с приданым - что из нее вырастет и что она достанет оттуда, когда ей будет 17-18 лет», - поделился скульптор.

Вокруг этой работы выстроен концептуальный нарратив экспозиции.

«Это панорама его творческой жизни. Очень здорово видеть этот весомый материал, так точно и так чутко проработанный мастером», - сказал академик Российской академии художеств Айдын Зейналов.

На выставке представлена работа «Бег Леонардо», она принесла автору премию Третьяковской галереи. В пластическом образе - представление скульптора о гениальности ученого.

«Если человек так может придумывать, мне кажется, он должен быть до какого-то зрелого возраста ребенком. Потому что детское мышление не дает нам успокаиваться и искать до старости», - объяснил Сережин.

Рядом с известными композициями - те, что выставляются впервые. Мастер умело «играет» с пространством галереи. Например, «Памятник моему детству». Композиция не имеет четких границ. Кубики хаотично разбросаны по полу, а у некоторых игрушек есть реальные плюшевые прототипы.

Сергей Сережин - автор более 50 монументальных работ. В Великом Новгороде - фигура мореплавателя Путятина, в Кашире - памятник Сергию Радонежскому. В Михайловске открыт парк с бюстами 12 русских адмиралов. Там же Поклонный крест и фигура архангела Михаила. В произведениях Сережина - академическая школа и современный взгляд.

«Художник он затейливый, интересный и необычный. Если он попробует пойти по пути своей затейливости, то удача ему будет сопутствовать всегда и везде», - отметил скульптор, академик РАХ и народный художник РФ Александр Цигаль.

Выставка «Игра» - новое высказывание мастера. Здесь нет прямых ответов - только игра. Объема, света и смыслов.

#Москва #Выставка #скульптор #Скульптура #Сергей Сережин
