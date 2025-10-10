В СФР рассказали о правилах установки секретного кода для данных о льготах

Социальный фонд России (СФР) ввел правила установки секретного кода, который необходим для получения гражданами РФ данных в том числе о льготах и пособиях. Приказ вступил в силу 10 октября 2025 года.

Отмечается, что россиянам, желающим установить код, необходимо лично обратиться в любое отделение фонда вне зависимости от места жительства и подать соответствующее заявление. Кроме того, заявитель обязан принести пакет документов.

«Сотрудник предоставит запрашиваемые сведения по телефону только после того, как заявитель назовет секретный код», - говорится в распоряжении фонда.

Уточняется, что в случае, если россияне звонят с другого номера, у них будут спрашивать паспортные данные или СНИЛС. А для изменения кода понадобится повторный визит в отделение фонда.

