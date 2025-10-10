МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В СФР рассказали о правилах установки секретного кода для данных о льготах

Для установки кода гражданам РФ необходимо лично обратиться в любое отделение фонда вне зависимости от места жительства.
Глеб Владовский 2025-10-10 09:22:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Социальный фонд России (СФР) ввел правила установки секретного кода, который необходим для получения гражданами РФ данных в том числе о льготах и пособиях. Приказ вступил в силу 10 октября 2025 года.

Отмечается, что россиянам, желающим установить код, необходимо лично обратиться в любое отделение фонда вне зависимости от места жительства и подать соответствующее заявление. Кроме того, заявитель обязан принести пакет документов.

«Сотрудник предоставит запрашиваемые сведения по телефону только после того, как заявитель назовет секретный код», - говорится в распоряжении фонда.

Уточняется, что в случае, если россияне звонят с другого номера, у них будут спрашивать паспортные данные или СНИЛС. А для изменения кода понадобится повторный визит в отделение фонда.

Ранее сообщалось, что имеющие трудовой стаж на Украине россияне смогут увеличить свои пенсии. Новый закон вступил в силу 1 июля 2025 года.

#Россия #в стране и мире #льготы #Пособия #секретный код #социальный фонд
