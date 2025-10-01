МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России отмечается День Сухопутных войск

Праздник установлен указом президента России в 2006 году.
2025-10-01 00:25:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В России 1 октября отмечается День Сухопутных войск. Праздник установлен указом президента России в 2006 году. Этот день выбран в честь создания первого постоянного войска в России в 1550 году.

В указе царя Ивана IV (Грозного) говорилось, что тысяча специально отобранных людей будет служить в Московском княжестве и его окрестностях. Это войско имело признаки регулярной армии.

Сухопутные войска долгое время были единственной вооруженной силой страны. На протяжении всей истории государства они играли очень важную, часто решающую роль в победе над врагами и защите интересов Родины. Историческое прошлое Сухопутных войск включает подвиги героев Куликовской битвы, прорыв Брусилова, битвы под Ржевом, Курском и Сталинградом.

Сегодня Сухопутные войска ВС РФ - самый большой и разнообразный вид войск в армии. Они нужны для защиты от врагов на континентальных театрах военных действий, обеспечения территориальной целостности и национальных интересов России. Сухопутные войска включают мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерию, ПВО, разведку, инженерные войска, РХБЗ и войска связи.

ВС РФ активно модернизируют вооружение и технику. Ведется работа с предприятиями ОПК по производству вооружения, военной и специальной техники с новыми характеристиками. Все образцы оружия и техники Сухопутных войск прошли проверку в Сирии и других конфликтах и успешно применяются в СВО.

Обновлены боевые уставы Сухопутных войск и нормативные документы по тактике, боевой подготовке, стрельбе и вождению. Основное внимание уделено индивидуальной подготовке военнослужащих.

Сегодня военнослужащие Сухопутных войск успешно выполняют задачи в ходе СВО, применяя новые тактические приемы. За мужество и отвагу многие из них удостоены высоких наград.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #день сухопутных войск #профессиональный праздник #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 