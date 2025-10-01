В России отмечается День Сухопутных войск

В России 1 октября отмечается День Сухопутных войск. Праздник установлен указом президента России в 2006 году. Этот день выбран в честь создания первого постоянного войска в России в 1550 году.

В указе царя Ивана IV (Грозного) говорилось, что тысяча специально отобранных людей будет служить в Московском княжестве и его окрестностях. Это войско имело признаки регулярной армии.

Сухопутные войска долгое время были единственной вооруженной силой страны. На протяжении всей истории государства они играли очень важную, часто решающую роль в победе над врагами и защите интересов Родины. Историческое прошлое Сухопутных войск включает подвиги героев Куликовской битвы, прорыв Брусилова, битвы под Ржевом, Курском и Сталинградом.

Сегодня Сухопутные войска ВС РФ - самый большой и разнообразный вид войск в армии. Они нужны для защиты от врагов на континентальных театрах военных действий, обеспечения территориальной целостности и национальных интересов России. Сухопутные войска включают мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерию, ПВО, разведку, инженерные войска, РХБЗ и войска связи.

ВС РФ активно модернизируют вооружение и технику. Ведется работа с предприятиями ОПК по производству вооружения, военной и специальной техники с новыми характеристиками. Все образцы оружия и техники Сухопутных войск прошли проверку в Сирии и других конфликтах и успешно применяются в СВО.

Обновлены боевые уставы Сухопутных войск и нормативные документы по тактике, боевой подготовке, стрельбе и вождению. Основное внимание уделено индивидуальной подготовке военнослужащих.

Сегодня военнослужащие Сухопутных войск успешно выполняют задачи в ходе СВО, применяя новые тактические приемы. За мужество и отвагу многие из них удостоены высоких наград.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.