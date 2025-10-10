Дональд Трамп раскритиковал присуждение Нобелевской премии мира 44-му президенту США Бараку Обаме. Глава государства назвал награду несправедливой и подчеркнул, что Обама получил ее без реальных заслуг.

«Обаме ее вручили за то, что он ничего не делал, а только разрушал нашу страну. Он не был хорошим президентом», - подчеркнул Трамп.

Президент США выразил уверенность в том, что сам он заслуживает стать лауреатом Нобелевской премии мира, так как остановил восемь конфликтов.

«Я, честно говоря, не знаю, что они собираются делать. Но я знаю одно: никому в истории не удавалось разрешить восемь войн за девять месяцев», - сказал Трамп.

Дональд Трамп-младший в свою очередь дополнил пост Барака Обамы о завершении конфликта в Газе, в котором не упоминается его отец.

«Я закончу за тебя. Спасибо, Дональд Трамп», - написал он в соцсетях.

Ранее глава национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала документы, которые доказывают фабрикацию обвинений о вмешательстве России в выборы президента США администрацией Барака Обамы.