Сборная России обыграла Иран в товарищеском матче

Встреча прошла в Волгограде.
Константин Денисов 2025-10-10 22:50:11
© Фото: Virginie Lefour, Keystone Press Agency, Globallookpress

Сборная России в товарищеском матче обыграла команду Ирана. Встреча проходила в Волгограде.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. Единственный мяч у гостей забил Амирхоссейн Хоссейнзадех.

На трибунах присутствовали более 42 тысяч зрителей. Все билеты были распроданы.

14 октября команда Валерия Карпина в Москве примет сборную Боливии. Матч состоится на стадионе «Динамо». В ноябре российская сборная сыграет с Чили.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #товарищеский матч #Сборная России по футболу
