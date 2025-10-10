Сборная России обыграла Иран в товарищеском матче

Сборная России в товарищеском матче обыграла команду Ирана. Встреча проходила в Волгограде.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков. Единственный мяч у гостей забил Амирхоссейн Хоссейнзадех.

На трибунах присутствовали более 42 тысяч зрителей. Все билеты были распроданы.

14 октября команда Валерия Карпина в Москве примет сборную Боливии. Матч состоится на стадионе «Динамо». В ноябре российская сборная сыграет с Чили.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях с 2022 года.