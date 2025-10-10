МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Два человека погибли при взрыве в Волгоградской области

Один пострадавший был госпитализирован.
Константин Денисов 2025-10-10 22:12:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Два человека погибли в результате взрыва на территории частного домовладения в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

«Несколько часов назад в одном из частных домовладений поселка Степной Ленинского района произошел хлопок, в результате которого погибли два человека», - говорится в сообщении.

Еще один человек пострадал. Он был госпитализирован, никакой дополнительной информации о его состоянии нет.

По предварительной информации, в гараже хозяина дома сдетонировал боеприпас. Он был обнаружен в результате незаконных раскопок. Мужчина решил его разобрать, чтобы сдать в пункт приема металлолома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». На месте продолжают работу следователи, выясняя все обстоятельства случившегося.

#взрыв #Волгоград #пострадавшие #СК РФ
