Два человека погибли при взрыве в Волгоградской области

Два человека погибли в результате взрыва на территории частного домовладения в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

«Несколько часов назад в одном из частных домовладений поселка Степной Ленинского района произошел хлопок, в результате которого погибли два человека», - говорится в сообщении.

Еще один человек пострадал. Он был госпитализирован, никакой дополнительной информации о его состоянии нет.

По предварительной информации, в гараже хозяина дома сдетонировал боеприпас. Он был обнаружен в результате незаконных раскопок. Мужчина решил его разобрать, чтобы сдать в пункт приема металлолома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». На месте продолжают работу следователи, выясняя все обстоятельства случившегося.