Ученым впервые удалось запечатлеть пару черных дыр

Ранее существовали доказательства существования черных дыр только по отдельности.
Константин Денисов 2025-10-10 18:20:00
© Фото: Caltech, NASA, Global Look Press

Ученым впервые удалось запечатлеть две черные дыры, вращающиеся вокруг друг друга. Об этом сообщает Университет Турку в Финляндии.

«Это наблюдение подтвердило существование пар черных дыр. Ранее астрономам удавалось получать изображения только отдельных черных дыр», - говорится в сообщении.

Исследователи рассказали, что давно были уверены в существовании пары черных дыр в квазаре OJ 287. Однако сфотографировать их удалось лишь сейчас, поскольку раньше не было телескопа соответствующей мощности.

При этом сам квазар могут разглядеть даже астрономы-любители с помощью своей техники. Однако именно пара черных дыр оставалась вне объектива.

#космос #черная дыра #ученые #астрономия
