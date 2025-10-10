Зубы барсука и смерть в ведре: погубившей младенцев многодетной омичке вынесли приговор

В Омской области вынесли приговор 36-летней женщине, по вине которой ее годовалая дочь утонула в ведре. Павлоградский районный суд признал мать виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и приговорил к 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Как установил суд, вечером 14 июня 2025 года мать вместе с супругом находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и уснули, оставив малышей без присмотра. В это время их годовалая дочь упала головой в ведро с водой, стоявшее на кухне. Девочка захлебнулась, пока родители спали.

Свидетелями страшной сцены стали двое малолетних братьев, они не смогли помочь сестре, сообщили в региональной прокуратуре.

Осужденная полностью признала вину. После оглашения приговора женщину взяли под стражу в зале суда.

Седьмого октября 2025 года женщину и ее супруга лишили родительских прав на сыновей четырех и двух лет. Оба ребенка переданы под опеку государства.

Как уточнили «Звезде» в правоохранительных органах, трагедия в этой семье уже не первая. Пятнадцать лет назад у женщины погиб полуторамесячный ребенок - его убил принесенный родственником из леса барсук.

Позже, в 2017 году, женщина вновь оказалась в центре скандала. Зимой она оставила трехлетнего сына и восьмимесячную дочь одних в промерзшем доме без еды. Благодаря соседям, заметившим малышей в окне, дети остались живы. После этого мать была лишена родительских прав на троих детей, которые жили с ней на тот момент.