Путин: новизна российских средств ядерного сдерживания выше, чем у других стран

Президент прокомментировал ситуацию с возможным продлением ДСНВ.
Константин Денисов 2025-10-10 15:42:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Новизна российских средств ядерного сдерживания выше, чем у других государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Душанбе.

«Я уже говорил об этом, и это не секрет - новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства, и развиваем очень активно все это», - сказал глава государства.

Также Путин анонсировал появление у России нового оружия. По его словам, его испытания уже успешно проходят, и в ближайшее время может объявлено о его производстве.

Таким образом президент России ответил на вопрос о ДСНВ. Ранее Россия предложила США продлить его действие еще на один год.

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал инициативу «очень хорошей», но ответа на нее пока так и не последовало.

