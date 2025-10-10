МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экс-судья Верховного суда РФ Момотов не явился в суд из-за госпитализации

Судья Верховного суда РФ в отставке должен был прибыть на рассмотрение иска об изъятии его имущества.
Глеб Владовский 2025-10-10 11:07:37
© Фото: Federation Council of Russia, via Globallookpress

Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов не смог прибыть на рассмотрение своего дела из-за госпитализации. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» со ссылкой на адвоката.

«Момотов госпитализирован и не может принять участие в заседании», - заявил адвокат.

По данным следствия, экс-судья незаконно взыскал из бюджета Краснодара свыше 100 млн рублей и уклонился от уплаты налогов на более чем 500 млн рублей. Генпрокуратура требовала изъять у судьи 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на третьих лиц.

Ранее сообщалось, что занимавшего должность секретаря пленума Верховного суда РФ Момотова сняли с должности. Однако он заявлял, что добровольно подавал заявление об отставке.

Напомним, Момотова избрали председателем Совета судей РФ в 2016 году, в декабре 2022 года его переизбрали на новый срок.

#госпитализация #наш эксклюзив #Верховный суд РФ #иск #виктор момотов
