В Приморье отец избил школьников и залил их перцовкой, заступаясь за сына

Ученик школы №8 города Большой Камень рассказал отцу о конфликте в школе, после чего тот пошел в учебное заведение «разбираться».
Игнат Далакян 2025-10-10 11:56:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Приморье отец ученика школы №8 города Большой Камень избил двоих школьников и распылил перцовый баллончик, заступаясь за своего сына. Об этом пишет Life.ru.

Конфликт случился между 12-летними школьниками на перемене. Один из них рассказал об этом своему отцу. Мужчина пришел в школу, избил обидчиков, а после распылил перцовый газ из баллончика прямо в лицо детям.

В настоящий момент 42-летний мужчина задержан. Он дает показания в полицейском участке по факту происшествия.

#в стране и мире #школа #конфликт #приморье #Школьники #ученики #перцовый баллончик
