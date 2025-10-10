В Приморье отец избил школьников и залил их перцовкой, заступаясь за сына

В Приморье отец ученика школы №8 города Большой Камень избил двоих школьников и распылил перцовый баллончик, заступаясь за своего сына. Об этом пишет Life.ru.

Конфликт случился между 12-летними школьниками на перемене. Один из них рассказал об этом своему отцу. Мужчина пришел в школу, избил обидчиков, а после распылил перцовый газ из баллончика прямо в лицо детям.

В настоящий момент 42-летний мужчина задержан. Он дает показания в полицейском участке по факту происшествия.