Директора Sputnik Азербайджан Картавых перевели под домашний арест

Главред агентства находится в Баку.
Глеб Владовский 2025-10-10 10:48:39
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости

Директору редакции Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщил глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Руководителю Sputnik Азербайджан Игорю Картавых изменена мера пресечения на домашний арест. Сейчас он находится в Баку», - цитирует его слова Sputnik Ближнее зарубежье.

Ранее Киселев заявил, что дальнейшая работа Sputnik Азербайджан невозможна в связи с задержаниями сотрудников редакции.

Напомним, 30 июня в агентстве Sputnik Азербайджан местные власти безосновательно задержали семь человек. Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца.

#Азербайджан #Домашний арест #Sputnik Азербайджан #игорь картавых
