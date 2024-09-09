Танкисты ВС РФ показали, как улучшили Т-72, разгрузив его на тонну

Российские танкисты показали, как им удалось «улучшить» танк Т-72 в условиях боевых действий.

Военнослужащие группировки войск «Север» доработали боевую машину, разгрузив на целую тонну. Теперь танк еще быстрее проходит самые непростые участки пути.

«Тут добавили губу спереди, но мы ее сняли, потому что повесили тралы минные. Также тут были короба с динамической защитой, но мы их тоже сняли», - рассказал танкист с позывным Снеговик.

Вместо них бойцы приварили решетки для защиты от ударных дронов. Есть и другие секреты, которые используют в борьбе с FPV, но о них бойцы рассказывать не стали.

Бойцы прямо на передовой после боевых выездов проводят техосмотр машины. В случае если требуется какой-то небольшой ремонт, его проводят прямо на месте. Основные узлы проверяют после каждого выезда.

Все бойцы молодые, но опытные. На СВО с самого начала кампании, работали на других направлениях. Про таких говорят - прошли огонь и воду. На счету экипажа десятки успешных выездов. И бойцы постоянно продолжают оттачивать свое мастерство, стараются найти новые ходы и решения на поле боя, которые каждый раз неприятно удивляют противника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.