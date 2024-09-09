Экс-замгубернатора Томской области осудили на пять лет за растрату

Советский районный суд Томска приговорил бывшего заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина к пяти годам колонии по делу о растрате почти 80 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

«Гурдина Юрия Михайловича признать виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей», - цитирует ТАСС слова судьи.

По версии следствия, Гурдин разработал преступную схему, по которой похитил из областного бюджета более 79 миллионов рублей. Средства были выделены на разработку концепции многофункционального студенческого кампуса.

Юрий Гурдин вовлек в преступную схему директора Фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления, который оплатил коммерческой организации работу по завышенной стоимости.

Также бывший заместитель губернатора Томской области обвинялся в подделке документов. Гурдин использовал фальшивые дипломы о двух высших образованиях. Судья признал вину чиновника и назначил наказание в виде 200 часов отработки. Юрия Гурдина освободили от обязательных работ «в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности».

Юрий Гурдин занимал должность замгубернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям с 2012 года. Гурдин ушел в отставку в мае 2022 года. В июне того же года чиновника задержали по делу о растрате.