Самолет Airbus A320, следовавший из Москвы в Стамбул, совершил незапланированную посадку в аэропорту имени Фредерика Шопена в Польше. Об этом сообщает портал Flightradar24.

Рейс вылетел из Москвы 8 сентября в 19.46 по местному времени. Airbus турецкой авиакомпании приземлится в Варшаве в 21.57 в воскресенье. Авиакомпания Pegasus, которой принадлежит самолет, не дала официальных комментариев о незапланированной посадке.

Вылет Airbus A320 из Внуково был запланировал на 15.09 по московскому времени, об этом сообщает Life. На сайте указано, что первая попытка взлета оказалась неудачной.