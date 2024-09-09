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Самолет рейса Москва - Стамбул незапланированно приземлился в Варшаве

Самолет совершил внезапную посадку в аэропорту имени Фредерика Шопена в Польше.
Услада Дубинина 2024-09-09 07:24:43
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS, Globallookpress

Самолет Airbus A320, следовавший из Москвы в Стамбул, совершил незапланированную посадку в аэропорту имени Фредерика Шопена в Польше. Об этом сообщает портал Flightradar24.

Рейс вылетел из Москвы 8 сентября в 19.46 по местному времени. Airbus турецкой авиакомпании приземлится в Варшаве в 21.57 в воскресенье. Авиакомпания Pegasus, которой принадлежит самолет, не дала официальных комментариев о незапланированной посадке. 

Вылет Airbus A320 из Внуково был запланировал на 15.09 по московскому времени, об этом сообщает Life. На сайте указано, что первая попытка взлета оказалась неудачной. 

#Самолет #Варшава #стамбул #рейс #Внуково
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