Подвиг лейтенанта Круглика помог навести понтонную переправу через реку

Минобороны продолжает рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции - командира взвода связи, лейтенанта Антона Круглика и рядового Платона Абдимаханова.

Лейтенант Антон Круглик, командир взвода связи

Будучи в месте проведения интенсивных боевых действий лейтенант Антон Круглик организовывал бесперебойную связь для батальонной тактической группы российских войск. Его колонна недалеко от водной преграды попала под массированный обстрел противника. В какой-то момент после залпа огня мост через реку оказался разрушен, а российские бойцы - фактически зажаты врагом. Кроме того, украинские националисты лишили их соединения со штабом, повредив антенну аппаратной связи.

Под плотным артиллерийским обстрелом экипаж лейтенанта Круглика развернул резервные средства связи, соединив командование подразделений с вышестоящим штабом. В оперативном режиме инженерные подразделения получили задачи возвести понтонную переправу.

На основании переданных координат по расположению вражеских сил ВС РФ нанесли ответный огонь. Мужество и профессионализм командира взвода связи Антона Круглика позволили отразить нападение врага, быстро возвести переправу для дальнейшего продвижения.

Рядовой Платон Абдимаханов

На одном из участков линии боевого соприкосновения Абдимаханову поручили занять наблюдательный пост и контролировать действия противника. Будучи на замаскированной наблюдательной позиции, он несколько часов наблюдал за передвижениями противника и сообщал о них командованию.

Другие беспилотники были ликвидированы на подлете к российским позициям. Умелые и решительные действиям рядового Платона Абдимаханова позволили отразить без потерь атаку украинских националистов по расположению подразделения ВС РФ.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.