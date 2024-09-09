Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования украинского конфликта

Ключевыми вопросами урегулирования украинского конфликта являются не территориальные споры, а соблюдение прав русскоговорящих граждан. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Проблема не в территориях, проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно», - заявил глава МИД РФ по итогам участия в заседании Стратегического диалога РФ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Отвечая на вопрос о возможности проведения в Саудовской Аравии мирной конференции по Украине, Лавров добавил, что о правах этих людей конкретно ни одна из «плавающих в политическом пространстве инициатив» не упоминает.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия защищает людей, а все, кто хочет содействовать урегулированию конфликта, должны это осмыслить и сделать частью своей практической работы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла свою актуальность. В Кремле также добавили, что слухи о якобы секретных переговорах между Москвой и Киевом не соответствуют действительности.