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Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования украинского конфликта

По словам главы МИД РФ, основной проблемой в этом вопросе является защита прав людей, а не «территориальные размены».
Игнат Далакян 2024-09-09 18:33:31
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Ключевыми вопросами урегулирования украинского конфликта являются не территориальные споры, а соблюдение прав русскоговорящих граждан. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Проблема не в территориях, проблема в правах людей, которые были растоптаны законодательно», - заявил глава МИД РФ по итогам участия в заседании Стратегического диалога РФ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Отвечая на вопрос о возможности проведения в Саудовской Аравии мирной конференции по Украине, Лавров добавил, что о правах этих людей конкретно ни одна из «плавающих в политическом пространстве инициатив» не упоминает.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия защищает людей, а все, кто хочет содействовать урегулированию конфликта, должны это осмыслить и сделать частью своей практической работы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла свою актуальность. В Кремле также добавили, что слухи о якобы секретных переговорах между Москвой и Киевом не соответствуют действительности.

#Россия #Украина #Сергей Лавров #конфликт #МИД РФ #переговоры #урегулирование
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