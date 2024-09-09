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Песков пожелал счастья Львовой-Беловой

Песков не стал комментировать сообщения о свадьбе Львовой-Беловой и Малофеева.
Игнат Далакян 2024-09-09 16:40:05
© Фото: malvovabelova, Telegram

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать слухи по поводу свадьбы детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Представитель Кремля заявил, что не уполномочен говорить о личной жизни омбудсмена.

«Единственное, что в любом случае мы желаем ей счастья», - сказал Песков.

Ранее о свадьбе Марии Львовой-Беловой и учредителя телеканала «Царьград» Константина Малофеева писал Telegram-канал Baza. Отмечалось, что мероприятие состоялось в Подмосковье. На нем присутствовало более ста человек.

#в стране и мире #Дмитрий Песков #свадьба #мария львова-белова
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