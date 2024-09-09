Песков пожелал счастья Львовой-Беловой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать слухи по поводу свадьбы детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Представитель Кремля заявил, что не уполномочен говорить о личной жизни омбудсмена.

«Единственное, что в любом случае мы желаем ей счастья», - сказал Песков.

Ранее о свадьбе Марии Львовой-Беловой и учредителя телеканала «Царьград» Константина Малофеева писал Telegram-канал Baza. Отмечалось, что мероприятие состоялось в Подмосковье. На нем присутствовало более ста человек.