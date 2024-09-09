Экс-депутату от Польши грозит 15 лет тюрьмы за несуществующие мопеды

Бывшему депутату Европейского парламента от Польши Рышарду Чарнецкому грозит до 15 лет тюреимного заключения за мошенничество с компенсациями за проезд. Об этом сообщает газета Wyborcza.

По данным издания, экс-депутат выдумал маршрут для 18-ти транспортных средств, на которых он якобы передвигался в течение четырех лет. Как стало известно, автомобили и мопеды, указанные в документах для получения компенсации, тоже оказались выдуманными.

«В общей сложности 222966 километров, что эквивалентно 5,56 раз проехать вокруг Земли», - цитирует РИА Новости отрывок из статьи.

Известно о 243 поездках, которые Чарнецкий совершил с 2009 по 2013 год. По данным газеты, для 203 поездок бывший депутат от Польши выбрал один из самых длинных маршрутов из Варшавы в Ясло для получения увеличенной компенсации.

После обвинения в мошенничестве депутат переложил ответственность за махинации с компенсациями на помощников. Свидетели, в том числе водитель, выступили за личную ответственность Чарнецкого в фальсификации данных.