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Экс-депутату от Польши грозит 15 лет тюрьмы за несуществующие мопеды

Бывший депутат от Польши Чарнецкий получал компенсацию за проезд на выдуманном транспорте в течение четырех лет.
Услада Дубинина 2024-09-09 12:07:21
© Фото: Daniel Kalker, dpa, Globallookpress

Бывшему депутату Европейского парламента от Польши Рышарду Чарнецкому грозит до 15 лет тюреимного заключения за мошенничество с компенсациями за проезд. Об этом сообщает газета Wyborcza.

По данным издания, экс-депутат выдумал маршрут для 18-ти транспортных средств, на которых он якобы передвигался в течение четырех лет. Как стало известно, автомобили и мопеды, указанные в документах для получения компенсации, тоже оказались выдуманными. 

«В общей сложности 222966 километров, что эквивалентно 5,56 раз проехать вокруг Земли», - цитирует РИА Новости отрывок из статьи. 

Известно о 243 поездках, которые Чарнецкий совершил с 2009 по 2013 год. По данным газеты, для 203 поездок бывший депутат от Польши выбрал один из самых длинных маршрутов из Варшавы в Ясло для получения увеличенной компенсации. 

После обвинения в мошенничестве депутат переложил ответственность за махинации с компенсациями на помощников. Свидетели, в том числе водитель, выступили за личную ответственность Чарнецкого в фальсификации данных. 

#в стране и мире #Польша #Европарламент #мошенничество #компенсации
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